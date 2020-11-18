Верхняя палата российского парламента сегодня дала согласие на размещение наших миротворцев в Нагорном Карабахе

Накануне соответствующее обращение поступило от президента.

Напомним, что российские миротворцы начали перебрасываться в зону конфликта еще в начале прошлое недели, когда было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

Согласие сенаторов необходимо потому, что миротворческая операция в Карабахе может продолжаться довольно долго, — пояснил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Именно благодаря российской миротворческой миссии удалось реально остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев. Косачев отметил, что комитет, который он возглавляет, единогласно поддержал вопрос введения войск.