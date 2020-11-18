МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Московской области

Сегодня и завтра в некоторых районах может пройти ледяной дождь и ветер усилится до 20 метров в секунду. Местным жителям рекомендуют проявлять максимальную осторожность.
2020-11-18T11:36:37+03:00
2020-11-18T11:36:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2743792-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 18 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…