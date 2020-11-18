Различные мутации коронавируса выявлены в 13 российских регионах, — сообщили газете РБК в НИИ Гриппа. По словам исполняющего обязанности директора института Дмитрия Лиознова, никаких доказательств связи тяжести течения COVID-19 и изменчивости вируса, пока не выявлено.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что частичную мутацию коронавируса выявили в Сибири.