Сенаторы разрешили Владимиру Путину отправить российских миротворцев в Нагорный Карабах

Обращение президента поступило накануне и уже сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента этот вопрос был оперативно рассмотрен.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает, что наших военных хорошо встретили в зоне конфликта

Напомним, — российские миротворцы стали перебрасываться в Нагорный Карабах еще в начале прошлой недели, после того, как было подписано соглашение. Сегодня в СФ пояснили, что обращение главы государства было необходимо в связи с тем, что российские миротворцы останутся в регионе минимум на 5 лет.