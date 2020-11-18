За последние сутки в России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Это меньше, чем накануне. При этом скончались 456 человек, это максимум с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.
2020-11-18T11:21:21+03:00
2020-11-18T11:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:21, 18 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…