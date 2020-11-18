Мэр Якутска Сардана Авксентьева выставляет на торги здание городской администрации

Авксентьева считает шестиэтажное строение чересчур роскошным и намерена сэкономить на его содержании. По ее словами уже есть потенциальные покупатели, что же до аппарата мэрии, то он может переехать в новое, специально выстроенное для этого здания поскромнее. Оно не потребует таких расходов и, кроме того, будет совершенно нового типа – без большого количества кабинетов с общим пространством для сотрудников. Для посетителей оставят небольшой офис в центре города. Процедура торгов пройдет максимально открыто, чтобы избежать подозрений в том, что здание продали по дешевке родственникам и знакомым – заметила глава города. Это далеко не первая подобная инициатива Авксентьевой. Она приняла решение отказаться от служебного транспорта и ездит на метро или на такси во время командировок в Москву.

Сардана Авксентьева руководит городом с 2018 года. На выборах она победила кандидата от Единой России.