В России подготовлен первый иск из-за перехода на дистанционное обучение

В Никулинский суд Москвы намерены обратиться до конца недели более двух десятков студентов-контрактников Московского государственного университета имени Ломоносова.

В коллективном исковом заявлении, с которым ознакомилась газета «Коммерсант», говорится, что по договору обучение должно осуществляться в очной форме. Между тем, дистанционные занятия превращаются в систему самообразования. Студенты жалуются, что во время весеннего карантина они не могли посещать лекции, пользоваться библиотекой и были лишены возможности личного контакта с преподавателями. Отсутствовала возможность проведения полноценной практической и лабораторной работы, был закрыт доступ к научно-исследовательскому оборудованию. В процессе онлайн-обучения имели место технические сбои, в том числе из-за перегрузки серверов и неготовности к этому преподавателей. Учащиеся настаивают, что переход на такой формат «произведен без научного подхода к разработке учебных планов и дисциплин», соответственно качество учебного процесса «снизилось в разы». В связи с этим заявители просят суд обязать МГУ частично вернуть выплаченные ими средства за весенний и осенний семестры. О конкретной сумме речи не идет. Стоимость обучения в год варьируется от 240 до 570 тысяч рублей в зависимости от программы. Истцы в ходе судебного процесса планируют привлечь для анализа ситуации специализированную оценочную структуру.

Отмечается, что ранее студенты обращались с подобной просьбой к ректору МГУ Виктору Садовничему, однако на письма им не ответили. Петицию с аналогичными тезисами на change.org уже подписали более 22 тысяч человек.