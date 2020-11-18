Верхняя палата российского парламента сегодня дала согласие на размещение наших миротворцев в Нагорном Карабахе

Накануне соответствующее обращение поступило от президента.

Напомним, что российские миротворцы начали перебрасываться в зону конфликта еще в начале прошлое недели, когда было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.

Согласие сенаторов необходимо потому, что миротворческая операция в Карабахе может продолжаться довольно долго, — пояснил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Клишас добавил, что немалую роль в принятии этого решения сыграла гибель российских граждан в рамках вооруженного конфликта в Карабахе.

Напомню, — по соглашению в зону конфликта должны быть переброшены около двух тысяч российских миротворцев.