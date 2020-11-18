Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, связанный с присутствием наблюдателей на участках в Филадельфии

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, который связан с присутствием наблюдателей на участках в Филадельфии. Утверждалось, что они находились слишком далеко от столов подсчета голосов.

Как сообщает телеканал NВС-Ньюз, пятеро из семи судей высказались за отклонение иска.