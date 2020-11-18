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10:37, 18 ноября 2020

Губернатор Владимирской области Сипягин, заразившийся коронавирусом, выбрал для лечения частную клинику в Москве

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заразившийся коронавирусом, выбрал для лечения частную клинику в Москве. На своей странице в Фейсбуке он пишет, что решил не занимать койки в государственных больницах региона.

Губернатор уточнил, что до этого лечился амбулаторно, но у него начались осложнения.

Член Общественной палаты, бывший пресс-секретарь губернатора Григорий Белов считает, что Владимир Сипягин расписался в несостоятельности в борьбе с COVID в области. Губернатор Владимирской области сообщил оу ходе в изоляцию 12 ноября.



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