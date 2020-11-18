Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о продаже здания мэрии

Она написала в Инстаграме, что чиновникам необязательно сидеть в дорогом помещении в самом центре города, вместо этого можно построить недорогое здание и переехать туда.

Глава Якутска также пообещала начать тестировать программу поездов на такси в служебных целях, поскольку содержание автотранспорта для чиновников обходится слишком дорого.