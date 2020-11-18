Владельцам электросамокатов и гироскутеров могут запретить ездить на высокой скорости и мешать пешеходам

Владельцам электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности могут запретить ездить на высокой скорости и мешать пешеходам.

Министерство транспорта предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях, которые заставят владельцев новых средств передвижения отвечать за свои действия. Прежде всего предполагается ограничить их скорость 20 километрами в час. Однако, как объяснил в беседе с РИА-Новостями заместитель начальника автоинспекции МВД Николай Шеюхин это будет зависеть от ширины тротуара и других факторов. В остальных случаях нужно будет просто следовать правилам дорожного движения. На тротуарах обладатели колесной техники будут считаться гостями, то есть если они будут мешать окружающим, им предстоит спешиться и идти своим ходом. Впрочем, детей эта норма не касается. Новые меры помогут сократить количество столкновений прохожих с курьерами, которых в последнее время стало много и избежать травм.

Нарушителям правил грозят штрафы от пятисот до полутора тысяч рублей.