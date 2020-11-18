Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по обвинению в превышении полномочий, временно отстранен от должности

Такое решение принял суд.

В кресло мэра Иван Кляйн не вернется в лучшем случае до тех пор, пока не завершится расследование его дела. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, который попросил отстранить градоначальника от должности, сообщили в пресс-службе инстанции. Кляйна — мэра Томска, до этого много лет работавшего депутатом областной Думы, члена партии Единая Россия и крупного предпринимателя задержали в его рабочем кабинете во время селекторного совещания в прошлую пятницу. Операцию провели сотрудники ФСБ. Из администрации мэра вывели в наручниках. Кляйну предъявили обвинение в превышении полномочий в интересах компании Томское пиво — мэр её основной акционер и в прошлом гендиректор. По данным СК 4 года назад градоначальник дал указание подчиненному внести в информационную систему недостоверные сведения о том, что пивоваренное предприятие имеет 300-метровую санитарно-защитную зону. В итоге застройщик не смог возвести там жилые высотные дома. В субботу суд арестовал мэра на два месяца. Вину он не признал. Кляйну грозит до 7-ми лет заключения. Его адвокаты арест обжаловали.

Это уже третий мэр Томска, к которому возникли вопросы у следствия. Предшественники Кляйна на этой должности были арестованы и осуждены. Они называли преследование политическим.