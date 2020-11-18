Журналисты просят власти Таиланда разрешить им использовать бронежилеты на протестах

По данным медиков, в результате произошедших накануне столкновений возле парламента пострадали 55 человек, в том числе некоторые получили огнестрельные ранения. На данный момент в Таиланде владение и использование бронежилетов является нелегальным. Администрация Клуба иностранных журналистов Таиланда также призвала правительство признать, что представители СМИ работают на улицах в чрезвычайно сложных и опасных условиях. Накануне силовики около 10 раз применяли водометы, причем использовали воду с перцовым газом, из-за чего многие жаловались на жжение в глазах.
2020-11-18T07:37:11+03:00
2020-11-18T07:37:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:37, 18 ноября 2020
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