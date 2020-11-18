Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл потребовал привлечь к суду Дональда Трампа и всю его команду

Политик обвинил действующего президента и его администрацию в преступлениях против нации и Конституции, а лично Трампа – в госизмене. По оценке представителя Демократической партии, нынешний глава Белого дома атаковал выборы и пытался задушить демократию, передает «Интерфакс». Трамп не признает победу на выборах Джозефа Байдена, а его администрация, по данным СМИ, затягивает передачу власти новой команде.