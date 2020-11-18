Конгрессмен-демократ Билл Паскрелл потребовал привлечь к суду Дональда Трампа и всю его команду

Политик обвинил действующего президента и его администрацию в преступлениях против нации и Конституции, а лично Трампа – в госизмене. По оценке представителя Демократической партии, нынешний глава Белого дома атаковал выборы и пытался задушить демократию, передает «Интерфакс». Трамп не признает победу на выборах Джозефа Байдена, а его администрация, по данным СМИ, затягивает передачу власти новой команде.
2020-11-18T07:35:43+03:00
2020-11-18T07:35:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2743678-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:35, 18 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…