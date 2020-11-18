Прощание с Романом Виктюком в его театре планируют провести в Москве 20 ноября

В пресс-службе сказали агентству ТАСС, что режиссер, согласно его воле, будет похоронен в родном Львове, рядом с родителями. Роман Виктюк умер накануне, ему было 84.

Он выпустил в свет многих выдающихся театральных деятелей и сам ознаменовал целую театральную эпоху. Об этом рассказал художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России Константин Райкин.

Ранее народный артист России был госпитализирован с коронавирусом. Врачи установили, что Роман Виктюк скончался из-за тромбоэмболии.