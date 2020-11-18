Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы фигурантов так называемого «театрального дела»

Жалобы в апелляционную инстанцию подали трое из четырёх фигурантов дела Седьмой студии — Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин. Они вместе с адвокатами просят отменить постановление Мещанского суда и оправдать их. Главный фигурант – худрук Гоголь-центра Кирилл Серебренников и его защита приговор обжаловать не стали. Адвокаты пояснили, что режиссер устал от судов. В заседании он участвовать не будет. Серебренникова, напомню, в июне условно осудили на три года, его признали виновным в хищении группой почти 130-ти миллионов рублей, выделенных министерством культуры на театральный проект «Платформа». Режиссер, как и другие фигуранты, вину не признал. Тот же срок — три года условно получил гендиректор студии Итин, продюсеру Малобродскому дали условно два года. Всем вдобавок назначили крупные штрафы, Серебренникову больше всех – 800 тысяч рублей. Апфельбаум — экс-сотрудницу министерства культуры, а ныне директора академического молодежного театра, суд оштрафовал на 100 тысяч за халатность и освободил от наказания — срок привлечения к ответственности по этой статье истек.

Сторона обвинения приговор вынесенный судом первой инстанции обжаловать не стала.