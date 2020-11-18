Регистрация в России лекарства от спинальной мышечной атрофии может задержаться на полтора года, пишет «Коммерсантъ». По сведениям издания, для экспертизы качества Минздрав требует у швейцарской компании Novartis до 40 флаконов препарата золгенсма общей ценой до 88 миллионов долларов. Запросы других стран для исследований не превышали 15 флаконов, но законодательство РФ устанавливает минимум в 30 штук, поясняет газета. В публикации говорится, что эксперты не знают, а в Минздраве не объясняют, зачем нужно так много очень дорогого препарата.