Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа

Юристы действующего президента настаивали, что наблюдатели не могли полноценно следить за подсчетом голосов из-за того, что от них требовали находиться на расстоянии примерно 5 метров. В постановлении суда говорится, что минимальная дистанция не определяется избирательным кодексом, и закон не был нарушен. Дональд Трамп не признает победу на выборах демократа Джозефа Байдена, которого уже поздравили лидеры многих стран. Чтобы остаться у власти на второй срок, Трампу нужно добиться пересмотра голосов в свою пользу как минимум в трех штатах.
2020-11-18T06:35:27+03:00
2020-11-18T06:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 18 ноября 2020
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