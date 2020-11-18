Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Дональда Трампа

Юристы действующего президента настаивали, что наблюдатели не могли полноценно следить за подсчетом голосов из-за того, что от них требовали находиться на расстоянии примерно 5 метров. В постановлении суда говорится, что минимальная дистанция не определяется избирательным кодексом, и закон не был нарушен. Дональд Трамп не признает победу на выборах демократа Джозефа Байдена, которого уже поздравили лидеры многих стран. Чтобы остаться у власти на второй срок, Трампу нужно добиться пересмотра голосов в свою пользу как минимум в трех штатах.