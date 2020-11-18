Совет Федерации сегодня, по сведения информагентств, рассмотрит вопрос о российских миротворцах в Нагорном Карабахе

С этого начнется заседание, передает ТАСС. По Конституции именно Совет Федерации принимает решение об использовании вооруженных сил за рубежом. Однако Минобороны уже отчиталось о размещении российских миротворцев в зоне конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин может использовать армию за границей в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2015 года, и отдельного разрешения верхней палаты парламента на отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах не требуется. Зачем тогда этот вопрос сенаторы будут рассматривать сегодня, агентства не поясняют.
2020-11-18T06:33:38+03:00
2020-11-18T06:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:33, 18 ноября 2020
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