Совет Федерации сегодня, по сведения информагентств, рассмотрит вопрос о российских миротворцах в Нагорном Карабахе

С этого начнется заседание, передает ТАСС. По Конституции именно Совет Федерации принимает решение об использовании вооруженных сил за рубежом. Однако Минобороны уже отчиталось о размещении российских миротворцев в зоне конфликта между Азербайджаном и Арменией. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин может использовать армию за границей в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2015 года, и отдельного разрешения верхней палаты парламента на отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах не требуется. Зачем тогда этот вопрос сенаторы будут рассматривать сегодня, агентства не поясняют.