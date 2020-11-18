Государственная дума рассмотрит сегодня поправки, которые ликвидируют региональные конституционные суды

Этот законопроект могут принять уже во втором чтении.

Изначально сегодняшние поправки позволяли досрочно прекращать полномочия судей в случае, если те совершили порочащий честь поступок или утратили российское гражданство, но позже, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас добавили еще один пункт, согласно которому упраздняются все конституционные суды субъектов федерации. В документе сказано, что они должны будут полностью прекратить работу до1-ого января 2023-его года.

Если поправки примут в нынешнем виде, то они вступят в силу уже через десять дней после публикации, и начиная с этого момента региональные конституциональные суды больше не смогут принимать новые дела к производству. Как уточняет агентство РИА «Новости». В документе отдельно отмечается, что бывшие судьи сохранят свой статус и все социальные гарантии.

При этом, вместо конституционных судов регионы получат право создавать новые органы – так называемые конституционные советы. Они будут действовать при законодательных органах в своих регионах.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему прекращать полномочия отдельных членов Конституционного суда. Эти же поправки сократили численность органа с 19-ти человек до 11-ти.