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06:20, 18 ноября 2020

Российский интернет-магазин «Озон» рассчитывает при выходе на американскую биржу привлечь почти миллиард долларов

Как пишет «Интерфакс», это следует из документов, которые компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Крупнейшими акционерами интернет-магазина «Озон» являются АФК «Система» и инвестфонд Baring Vostok.



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