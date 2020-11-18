Служба безопасности Украины объявила о заочном аресте еще 44 российских самолетов за полеты в Крым

Ограничительные меры связаны с уголовным делом о нарушении правил международных перелетов и о незаконной переправке людей через госграницу Украины. Общее число арестованных заочно российских лайнеров достигло 109. Глава Крыма Сергей Аксенов написал в соцсетях, что на полеты в регион действия Украины никак не повлияют.
2020-11-18T06:36:00+03:00
2020-11-18T06:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 18 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…