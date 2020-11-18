Служба безопасности Украины объявила о заочном аресте еще 44 российских самолетов за полеты в Крым

Ограничительные меры связаны с уголовным делом о нарушении правил международных перелетов и о незаконной переправке людей через госграницу Украины. Общее число арестованных заочно российских лайнеров достигло 109. Глава Крыма Сергей Аксенов написал в соцсетях, что на полеты в регион действия Украины никак не повлияют.