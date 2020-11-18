Дональд Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности США из-за результатов выборов

Президент написал в «Твиттере», что недавнее заявление Криса Кребса о безопасности голосования было крайне неточным. Трамп при этом вновь подчеркнул, что, по его мнению, были массовые нарушения и мошенничество, включая голосование «мертвых душ», а также ошибки в машинах для обработки бюллетеней. Между тем, власти штата Джорджия сегодня сообщили, что проверка этих машин не выявила нарушений. Дональд Трамп по-прежнему не признает победы на выборах демократа Джо Байдена.
2020-11-18T06:49:00+03:00
2020-11-18T06:49:48+03:00
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06:49, 18 ноября 2020
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