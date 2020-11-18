Владимирский губернатор объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона

Владимир Сипягин написал в соцсетях, что в местных больницах свободных мест немного и что есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем он. Сипягин отметил, что лечится в столице за свой счет. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что в этой частной клинике две недели лечения от коронавирусной пневмонии обойдутся в 700 тысяч рублей, но, по словам источника, губернатор был доставлен по полису обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для него.