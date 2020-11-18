Президент Аргентины пообещал вскоре направить в парламент законопроект о легализации абортов

Альберто Фернандес заявил, что криминализация прерывания беременности ничем не помогла и привела только к тому, что операции стали проводить подпольно. В своем видеообращении, которое опубликовано в «Твиттере», президент сказал, что ежегодно в Аргентине в больницу из-за плохо проведенного аборта попадает около 38 тысяч женщин.