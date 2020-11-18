Совет Федерации сегодня может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил за рубежом

Скорее всего, речь будет идти о российских миротворцах в Нагорном Карабахе, сказал РИА Новости сенатор Вячеслав Тимченко. Между тем, по сообщениям Минобороны, российских миротворцев направили в зону конфликта еще 11 ноября, в рамках соглашения, которое подписали лидеры России, Армении и Азербайджана. Накануне парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан для наблюдения за перемирием между Баку и Ереваном.