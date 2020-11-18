В Госдуму внесены два законопроекта, которые ужесточают законодательство о митингах

Авторами обоих документов стал замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, «единоросс» Дмитрий Вяткин. Он предложил, в частности, чтобы организаторы митинга в уведомлении указывали банковский счет для сбора денег на проведение акции. Причем, оставшиеся деньги необходимо будет вернуть и предоставить властям отчет о расходах, пишет издание «Медиазона». Кроме того, согласно внесенным в парламент документам, очереди на одиночный пикет смогут признать митингами со всеми вытекающими запретами.

