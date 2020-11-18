Сборная Испании по футболу разгромила команду Германии со счетом 6:0

Три мяча забил Ферран Торрес, по одному — Альваро Мората, Родри и Микель Оярсабаль. Для сборной Германии это поражение оказалось крупнейшим в официальных встречах. Команда Испании стала вторым полуфиналистом Лиги наций после Франции.