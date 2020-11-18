Боец смешанного стиля Адам Яндиев, обвиняемый в избиении бойца Сергея Харитонова, накануне был отпущен из полиции

Спортсмен подтвердил ТАСС, что его выпустили из изолятора временного содержания. В свою очередь, адвокат Харитонова Александр Кравцов сказал, что намерен попросить генпрокурора Игоря Краснова взять дело на контроль. По данным следствия, Яндиев во время драки во дворце спорта «Лужники» сломал нос Харитонову, а также его другу. У Харитонова еще черепно-мозговая травма. Яндиеву по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью грозит до 2 лет лишения свободы.