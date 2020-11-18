Парламент Турции разрешил президенту отправить военных в Азербайджан

Согласно принятому документу, военные в течение одного года будут следить за соблюдением режима прекращения огня между Баку и Ереваном, передает турецкий телеканал NTV. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что турецкие миротворцы, в отличие от российских, не будут выезжать на территорию Нагорного Карабаха, где шли военные действия.