Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 76 пациентов с коронавирусом

Число жертв пандемии в столице, по его данным, превысило 8 тысяч. Днем ранее в официальную статистику попали 74 летальных исхода. Накануне утром в оперативном штабе насчитали почти 22 с половиной тысячи новых случаев заражения по всей России за сутки, из них в Москве почти 5900.