Народный артист России Роман Виктюк будет похоронен в родном Львове

Это было его желание — быть рядом с родителями, сказали РИА Новости в пресс-службе Театра Романа Виктюка. Прощание будет в Москве, в каком формате из-за пандемии, пока неизвестно. Театральный режиссер ранее был госпитализирован с коронавирусом. Роману Виктюку было 84 года.