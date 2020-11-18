Владимирский губернатор Владимир Сипягин сообщил, что решил лечиться от COVID-19 в частной клинике в Москве

Глава региона утверждает, что платит за себя сам, хотя источник телеканала РЕН-ТВ говорит, что его приняли по полису обязательного медицинского страхования. Сипягин написал в своем «Инстаграме», что поехал лечиться в Москву, чтобы не занимать койку в региональных больницах, где немного свободных мест. Сипягин сообщил о своем заражении коронавирусом 13 ноября, спустя 5 дней его госпитализировали.
2020-11-18T01:07:02+03:00
2020-11-18T01:07:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 18 ноября 2020
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