Сборная России сыграет матч последнего тура группового этапа футбольной Лиги Наций против команды Сербии

Даже неудачная трехматчевая серия оставила нашу команду на первом месте после лихого начала. Победа над сербами с любым счетом сохранит за Россией первое место и даст возможность перейти в элитную группу Лиги Наций. Любой другой результат скорее всего лишит команду этого шанса, хотя есть варианты при которых даже поражение не изменит расстановки сил. Многое будет зависеть от параллельной встречи Венгрия – Турция. Кризис сборной Черчесова очевиден. В матче против турков тренерский штаб перешел на схему с тремя центральными защитниками и до удаления Семенова она работала прекрасно. Сегодня Семенов, Зобнин и Кудряшов играть не смогут. Они дисквалифицированы и у Черчесова может просто не хватить футболистов для этой схемы или же он решиться дать сыграть дебютантам. В любом случае, состав, который выйдет на матч будет экспериментальным, равно как и игра.

Матч заключительного тура Лиги Наций между сборными Сербии и России начнется в 22.45. Трансляция на Первом канале.