Губернатор Владимирской области, заразившийся коронавирусом, бесплатно лечится в частной клинике в Москве

Так утверждает телеканал РЕН-ТВ. Его источник говорит, что Владимир Сипягин не платит ни за пребывание, ни за лечение, его приняли по полису обязательного медстрахования. Отмечается, что Сипягин чувствует себя хорошо по сравнению с большинством пациентов, которых госпитализируют с коронавирусом. Сайт Знак.ком уточняет, что речь идёт о клинике Медси. Некоторые пациенты этого медицинского учреждения уже рассказали, что их отказались принимать на лечение по полису ОМС, при том, что они, в отличие от владимирского губернатора, обращались за помощью в домашнем регионе.

Сам Сипягин на своей странице в Инстаграме утверждает, что лечится в частной клинике в Москве за свой счёт и что он принял такое решение. чтобы не занимать место в бесплатных больницах Владимирской области.

Несколько дней назад Владимир Сипягин сообщил в соцсетях, что сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. В комментариях к этой записи подписчики выразили возмущение тем, что губернатору выдали результаты на следующий день, в то время как рядовым жителям области приходится ждать по три недели.