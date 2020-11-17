Немецкая авиакомпания Lufthansa решила отменить бесплатные закуски для пассажиров экономкласса

Решение, которое распространяется на рейсы малой и средней дальности, принято на фоне спада в отрасли в условиях пандемии и начнёт действовать с весны, сообщает агентство Рейтер. Кроме того, в Lufthansa решили сократить расходы на флот и персонал.
2020-11-17T23:05:56+03:00
2020-11-17T23:05:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2743556-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 17 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Совфед предложил внести законопроект об увольнении учителей за «побуждение» учеников к нарушению Конституции Как заявил глава комиссии «единоросс» Андрей Климов, учитель, который использует свою деятельность для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, не должен работать в школе…
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…