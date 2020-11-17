Количество заказов еды в Москве после введения ограничений для ресторанов и кафе выросло в ночное время почти на треть

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на службу доставки «Яндекс.Еда». Там уточнили, что связывают рост числа заказов не только с эпидемиологической ситуацией, но и с тем, что в ноябре для службы доставки, как правило, начинается высокий сезон. В другом сервисе – Delivery Club – сказали, что пока не заметили влияния новых ограничений для сферы общественного питания на количество заказов, но отметили, что, в целом, в этом году фиксируется рост спроса, — пишет агентство ПРАЙМ.
2020-11-17T23:05:40+03:00
2020-11-17T23:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 17 ноября 2020
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