Количество заказов еды в Москве после введения ограничений для ресторанов и кафе выросло в ночное время почти на треть

Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на службу доставки «Яндекс.Еда». Там уточнили, что связывают рост числа заказов не только с эпидемиологической ситуацией, но и с тем, что в ноябре для службы доставки, как правило, начинается высокий сезон. В другом сервисе – Delivery Club – сказали, что пока не заметили влияния новых ограничений для сферы общественного питания на количество заказов, но отметили, что, в целом, в этом году фиксируется рост спроса, — пишет агентство ПРАЙМ.