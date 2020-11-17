Проверяющие в Москве с начала ноября в полтора раза чаще стали фиксировать отсутствие масок и перчаток у жителей столицы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова. Он также рассказал, что в этом месяце уже замечено больше тысячи случаев нарушения режима изоляции со стороны людей, которым предписано оставаться дома из-за коронавируса.