В Петербурге из-за дефицита лекарств власти были готовы обратиться за помощью к другим регионам

Об этом стало известно сайту Знак.ком.

Ажиотажный спрос со стороны горожан стал причиной того, что некоторые средства исчезли с прилавков. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире «Радио России»: «Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех». Горожане обсуждали пропажу популярных лекарств в пабликах в соцсети «Вконтакте». Журналисты портала «знак.ком» опросили фармацевтов, которые на вопрос о причинах дефицита препаратов объясняли, что покупатели разобрали те, что были, а новых не привозили. По информации издания, нехватку лекарств обсуждали на совещании у губернатора. Руководители нескольких районов Петербурга рассказали журналистам, что глава города пообещал решить вопрос, даже если придется просить помощи у других регионов. В итоге, по словам чиновников, постепенно проблемы удаётся преодолеть.

Накануне город получил более двухсот миллионов рублей на бесплатные лекарства для заражённых коронавирусом, начались закупки.