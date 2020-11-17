Парламент Турции проголосовал за предложение президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана отправить военных в Азербайджан

Предполагается, что турецкие военные будут задействованы в работе создаваемого вместе с Россией центра по контролю за соблюдением прекращения огня в Нагорном Карабахе. Турецкие военнослужащие смогут находиться в Азербайджане в течение года. Рамки миссии и численность пока не определены.