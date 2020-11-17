В США из-за пандемии детям запретили садиться на колени к Санта-Клаусу

Как сообщает агентство Associated Press, эти меры ввели владельцы торговых центров. Согласно новым требованиям, дети смогут поговорить с новогодним персонажем только через стекло, соблюдая дистанцию в два метра. Некоторые магазины дополнительно запретили посетителям и самому Санте снимать маску даже во время фотосъемки. Время работы главного новогоднего персонажа будет сокращено, чтобы он меньше находился в толпе людей.
2020-11-17T21:04:57+03:00
2020-11-17T21:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 17 ноября 2020
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