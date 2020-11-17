Причиной смерти народного артиста Романа Виктюка стала тромбоэмболия

Об этом сообщили в пресс-службе его театра. Там уточнили, что после госпитализации с коронавирусом режиссер шел на поправку, готовился к выписке, но неожиданно скоропостижно скончался. Роман Виктюк умер сегодня на 85-ом году жизни. Прощание собираются организовать в Москве и похоронить артиста собираются на родине во Львове.