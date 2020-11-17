Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России

Отмечается, что документ рассматривается с целью привести федеральный закон в соответствии с последней редакции Конституции. Из текста следует, что законопроект фактически разрешает бывшему президенту совершать некоторые преступления после отставки. Авторы предложили внести пункт о том, что бывший глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, если речь не идет о тяжких и особо тяжких преступлениях. Появление этого документа, вероятно, связано с желанием некоторых высокопоставленных лиц выслужиться перед президентом. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Во время рассмотрения документа, 37 депутатов от КПРФ проголосовали против. Полпред президента России в Госдуме Гарри Минх на это сказал им, что они могут сложить депутатские полномочия, если не поддерживают Конституцию, — сообщает агентство ТАСС.