Окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, — заявил президент Владимир Пути

Российский лидер высказал мнение, что сейчас главное то, что удалось остановить кровопролитие. По словам Путина, соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе создает базу для нормализации ситуации в перспективе. Комментируя акции протеста, которые начались в Армении после заключения соглашения, Путин сказал, что смена власти через улицу не приводит к хорошему. Он также добавил, что отказ Армении от нынешних договоренностей по Карабаху был бы для страны самоубийством, — сообщает агентство РИА «Новости». В числе прочего, глава государства высоко оценил роль США и Франции в карабахском урегулировании и сказал, что Турцию трудно в этой ситуации обвинить в нарушении международного права.