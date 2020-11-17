Окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, — заявил президент Владимир Пути

Российский лидер высказал мнение, что сейчас главное то, что удалось остановить кровопролитие. По словам Путина, соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе создает базу для нормализации ситуации в перспективе. Комментируя акции протеста, которые начались в Армении после заключения соглашения, Путин сказал, что смена власти через улицу не приводит к хорошему. Он также добавил, что отказ Армении от нынешних договоренностей по Карабаху был бы для страны самоубийством, — сообщает агентство РИА «Новости». В числе прочего, глава государства высоко оценил роль США и Франции в карабахском урегулировании и сказал, что Турцию трудно в этой ситуации обвинить в нарушении международного права.
2020-11-17T21:02:37+03:00
2020-11-17T21:02:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 17 ноября 2020
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