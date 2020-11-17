Николай Тамразов: Помимо профессионального таланта Виктюк обладал прекрасными качествами человека и друга

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Помимо профессионального таланта он обладал прекрасными качествами человека и друга. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» певец, актер и режиссер Николай Тамразов.

«Мы не успеваем провожать своих друзей, не успеваем провожать выдающихся деятелей культуры нашей страны. И вот сегодня мы опять получили печальное известие, что ушел Роман Виктюк. Абсолютно талантливейший человек, совершенно своеобразный, человек не повторимый во всех пониманиях жизни и искусства. Мы будем тебя помнить, мы будем благодарить судьбу, что ты был в нашей жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Талантливый, близкий и родной всем творческим людям человек», — выразил свои соболезнования Н.Тамразов.

Театральный режиссер Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. На счету режиссера более 250 спектаклей.