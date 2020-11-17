Мэр Москвы ввел новую категорию льготников.

Жители столицы, родившиеся с 4 сентября 1927-го по 3 сентября 1945-ый год получат статус «дети войны». В числе льгот – право на бесплатный проезд, бесплатные путевки в санатории, изготовление и ремонт зубных протезов и преимущественное право при вступлении в садоводческие и дачные некоммерческие объединения. Кроме того, дети войны будут ежемесячно получать доплаты из столичного бюджета. Размер выплат не уточняется. Закон вступит в силу с 1 января.
2020-11-17T20:34:40+03:00
2020-11-17T20:34:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 17 ноября 2020
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