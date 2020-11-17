Власти Турции объявили о введении комендантского часа на всей территории страны по выходным дням

Решение принято из-за пандемии коронавируса. Одновременно президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о закрытии всех турецких кафе и ресторанов. Что касается выходных, выходить на улицу можно будет с десяти утра до восьми вечера, — передает агентство ТАСС.