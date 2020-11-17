Российские космонавты, которые работают на МКС, установили новую заплатку на трещину в модуле «Звезда»

Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Там надеются, что таким образом утечку удалось окончательно устранить. Сайт «Росбалт» пишет, что космонавты сделали заплатку из фольги и резины. В октябре они уже ремонтировали трещину с помощью термостойкого скотча. Обнаружить утечку, как сообщалось, им помог чайный пакетик. По словам космонавтов, они взяли пакетик и увидели, что он плывет в сторону возможного места утечки воздуха.
2020-11-17T20:04:05+03:00
2020-11-17T20:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 17 ноября 2020
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