Российские космонавты, которые работают на МКС, установили новую заплатку на трещину в модуле «Звезда»

Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Там надеются, что таким образом утечку удалось окончательно устранить. Сайт «Росбалт» пишет, что космонавты сделали заплатку из фольги и резины. В октябре они уже ремонтировали трещину с помощью термостойкого скотча. Обнаружить утечку, как сообщалось, им помог чайный пакетик. По словам космонавтов, они взяли пакетик и увидели, что он плывет в сторону возможного места утечки воздуха.