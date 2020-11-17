Следователи начали проверку после аварии под Калининградом, где водитель внедорожника въехал в группу людей во время общественных слушаний. Об этом сообщает агентство ТАСС. Пострадали восемь человек. Сам 80-летний водитель говорит, что перепутал педали. Среди пострадавших есть журналисты, которые готовили репортаж об общественных слушаниях.
2020-11-17T20:02:47+03:00
2020-11-17T20:02:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 17 ноября 2020
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