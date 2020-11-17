Следователи начали проверку после аварии под Калининградом, где водитель внедорожника въехал в группу людей во время общественных слушаний. Об этом сообщает агентство ТАСС. Пострадали восемь человек. Сам 80-летний водитель говорит, что перепутал педали. Среди пострадавших есть журналисты, которые готовили репортаж об общественных слушаниях.